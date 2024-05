Europa e Conference League, diffidati e squalificati: Atalanta, Roma e Fiorentina puntano la finale, cosa dice il regolamento

Atalanta, Roma e Fiorentina possono ancora accedere alle finali di Europa e Conference League: ci sono giocatori a rischio squalifica?

Atalanta, Roma e Fiorentina: sono queste le squadre rimaste in corsa in Europa a rappresentare il calcio italiano.

Tre compagini per due competizioni, visto che orobici e giallorossi sono ancora impegnati in Europa League, mentre i gigliati sono ancora protagonisti in Conference League.

Sia Atalanta, che Roma e Fiorentina, saranno attese in questa due giorni da sfide fondamentali per il loro cammino europeo, poiché impegnate nelle semifinali di ritorno al termine delle quali verrà stabilito quale riuscirà a spingersi fino in finale.

Aprirà i giochi la Fiorentina, che mercoledì sera affronterà in Belgio il Club Brugge dopo essersi imposta per 3-2 all’andata, mentre giovedì sarà il turno dell’Atalanta, che ripartirà a Bergamo dall’1-1 di Marsiglia, e della Roma che dovrà ribaltare sul campo del Bayer Leverkusen lo 0-2 patito all’Olimpico.

Vista la posta in palio, fondamentale sarà ogni aspetto, compreso quello disciplinare: ci sono giocatori a rischio squalifica in caso di accesso alla finale?