Empoli-Roma dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Empoli ospita la Roma nel 38° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Da una parte una squadra che si gioca tutto negli ultimi 90’ della stagione, dall’altra una che non ha più nulla da chiedere al campionato. E’ con questi sentimenti contrapposti che Empoli e Roma si affrontano nell’ultimo turno della Serie A 2023-2024.

Una sfida nella quale a non potersi concedere il minimo margine d’errore sarà la compagine toscana, visto che si presenterà all'appuntamento da terzultima forza del torneo.

Per l’Empoli una sconfitta sancirebbe la retrocessione in Serie B, il che vuol dire che servirà un successo per approfittare dello scontro diretto tra Frosinone ed Udinese, o quanto meno un pareggio per poi sperare di avere notizie positive dallo Stirpe che regalerebbero il paracadute dello spareggio con i friulani.

Molti meno calcoli deve invece fare la Roma che già conosce il suo posizionamento finale in classifica: il sesto posto. Ai giallorossi, che non possono né superare chi li precede né essere raggiunti da chi insegue, non resta che vedere come si piazzerà l’Atalanta in campionato per scoprire se la posizione occupata varrà o meno una qualificazione alla prossima Champions League.

In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.