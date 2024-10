Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è fermato per un'elongazione muscolare all'adduttore: che tipo di infortunio è in quanto si torna in campo.

Hakan Calhanoglu si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Ma di che infortunio si tratta? Calhanoglu potrà giocare contro lo Young Boys in Champions League? E nel Derby d'Italia contro la Juventus? L'articolo prosegue qui sotto