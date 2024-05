L'argentino, che era rimasto in panchina a Leverkusen, non è neppure partito per la trasferta di Bergamo.

Paulo Dybala non ce la fa. Dopo essere rimasto in panchina per tutta la gara a Leverkusen, l'argentino non è neppure partito per Bergamo.

L'argentino era in forte dubbio ma alla fine non sarà della partita contro l'Atalanta, decisiva per la qualificazione della Roma alla prossima Champions League.

Un'assenza ovviamente pesante per De Rossi, che però aveva spiegato come di fatto già giovedì sera Dybala non fosse in condizione di scendere in campo.