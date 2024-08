Dove vedere la Champions League stasera in tv e streaming: le partite di oggi 20 agosto e la programmazione

Si giocano le gare d'andata dei playoff di Champions League: gli accoppiamenti e la programmazione televisiva partita per partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

In attesa del piatto forte rappresentato dal girone unico a 36 squadre che prenderà il via a settembre, la Champions League arriva all'ennesimo step da dentro o fuori: quello degli spareggi, i cosiddetti playoff.

Si gioca tra questa sera, martedì 20 agosto, e domani sera, mercoledì 21 agosto. Non è più in corsa il Fenerbahçe di José Mourinho, che ha già visto i propri sogni di gloria spezzati dal Lilla, ma le formazioni blasonate in campo non mancano.

Dal Lilla stesso al Galatasaray, passando per il Salisburgo: sono tante le squadre che sperano di accedere al super girone finale. 7 ce la faranno, 7 invece no.

Di seguito il quadro completo delle partite dei playoff di Champions League in programma questa sera, con la rispettiva programmazione tv e streaming.