DImarco racconta il momento più difficile: "Ho pensato di smettere di giocare"

L'esterno dell'Inter rivela uno dei momenti più delicati: "Non giocavo mai, non venivo neanche convocato".

Attualmente è uno degli esterni più in voga in Italia e in Europa, uno dei perni su cui Simone Inzaghi ha costruito la sua Inter vincente: per Federico Dimarco ora è tutto rose e fiori, ma il percorso affrontato in passato per giungere a questo livello d'eccellenza è stato ricco di insidie di varia natura.

L'ex Verona ha avuto modo di raccontare alcuni dei momenti più complicati in un video pubblicato sul proprio account Instagram: spazio ovviamente per le celebrazioni dello Scudetto, accompagnate dal ricordo di un periodo da incubo a livello personale.

Il riferimento è al soggiorno svizzero al Sion, senza dimenticare un episodio particolarmente delicato della vita privata: la perdita di un figlio.