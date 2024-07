Diaby all'Al-Ittihad: l'ex Crotone vola in Arabia, è costato 60 milioni

L'ex giocatore del Crotone è ad un passo dal trasferimento nella Saudi Pro League: l'Aston Villa si prepara ad un'altra maxi cessione.

L'Al-Ittihad di Laurent Blanc continua la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione, nella quale sarà necessario riscattare l'opaca annata 2023/24.

Il club di Gedda, come riferito da Fabrizio Romano, ha chiuso l'operazione per Moussa Diaby dell'Aston Villa, ormai pronto a formalizzare il suo passaggio in Arabia.

Il classe 1999, transitato anche dalla Serie A dove ha vestito la maglia del Crotone, si appresta dunque a salutare il Vecchio Continente dove ha anche militato con PSG e Bayer Leverkusen.