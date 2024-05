Di Maria all'Inter? Un altro amico di Messi può approdare a Miami per giocare la MLS nel 2024

L'Inter Miami punta un altro grande del calcio europeo, ovvero Di Maria: l'argentino può raggiungere Messi, Busquets, Jordi Alba e Suarez.

La scadenza contrattuale del 30 giugno riporta in auge le voci sul futuro di Angel Di Maria. Un anno dopo aver lasciato la Juventus per approdare al Benfica, l'argentino si interroga sul futuro tra la possibilità di tornare in patria e giocare nel Nord America, in MLS.

In particolare, secondo ESPN Argentina, si sarebbe mosso per arrivare a Di Maria proprio l'Inter Miami, in cui milita Leo Messi ed alcuni grandi nomi del passato europeo; il Fideo potrebbe infatti raggiungere Luis Suarez, Busquets e Jordi Alba.

L'Inter Miami punta a conquistare la MLS con l'apporto di Messi e del resto dei giocatori blaugrana, ma con la firma di Di Maria il tasso tecnico aumenterebbe ulteriormente, rendendo il club ancor più in corsa per la prima storica vittoria del campionato.