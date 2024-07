Prosegue il mercato da big del Como: dopo il sì di Varane, per l'attacco dei lariani spunta lo svincolato Memphis Depay.

Il Como sogna in grande e continua a far volare in alto i suoi tifosi.

Ottenuto il sì di Raphael Varane, i lariani proseguono nella loro carrellata 'masterclass' in entrata e puntano Memphis Depay.

A riferirlo è 'Tuttosport', accostando il club neopromosso in A all'attaccante olandese.