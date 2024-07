Da suggestione a colpo: fumata bianca in arrivo, il Como ha il sì di Varane

Il Como si appresta a chiudere una delle operazioni più clamorose di questo mercato: è praticamente fatta per l’arrivo di Varane.

Quella che fino a poche settimane fa sembrava una semplice suggestione, oggi sembra più vicina che mai a diventare realtà.

Il Como si prepara a piazzare uno dei colpi più clamorosi di questa sessione di calciomercato assicurandosi la firma di Raphael Varane.

La compagine lariana, tornata in Serie A dopo 21 anni di attesa, sta dunque per rinforzarsi con un difensore che non solo si è consacrato come uno dei più forti della sua generazione, ma che è riuscito a guadagnarsi un posto nella storia di un club leggendario come il Real Madrid.