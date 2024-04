De Rossi presenta Roma-Milan: "Loro costruiti per la Champions, è l'ultima spiaggia"

L'allenatore giallorosso presenta il ritorno di Europa League contro il Milan e rassicura sulle condizioni di Ndicka: "Sta bene".

Passata la grande paura per Ndicka, che comunque ovviamente non sarà della gara, Daniele De Rossi e la Roma possono concentrarsi sul ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan.

I giallorossi partono col vantaggio maturato grazie allo 0-1 dell'andata, con goal di Gianluca Mancini sugli sviluppi di un corner.

Il discorso qualificazione, però, resta ovviamente apertissimo anche se alla Roma basterà non perdere all'Olimpico per volare in semifinale.

Ma cosa ha detto De Rossi alla vigilia della gara e chi giocherà Roma-Milan?