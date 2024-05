De Laurentiis sceglie il nuovo allenatore del Napoli: Gasperini e Conte in prima fila

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà un Napoli molto rinnovato: si cambierà anche in panchina.

Quella che si sta avvicinando rapidamente alla sua conclusione è stata per il Napoli una stagione da dimenticare.

La compagine partenopea non solo non è riuscita a difendere lo Scudetto vinto al termine dell’annata 2022-2023, ma non è andata nemmeno vicina a competere per il titolo.

Ad oggi per il Napoli è fortemente in dubbio anche una partecipazione alle prossime competizioni europee, un qualcosa che in un certo senso potrebbe essere anche ‘accettato’ visto cosa attende la compagine azzurra.

Dopo un’annata scandita da poche gioie e tanti cambi in panchina, quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà una squadra rivoluzionata.