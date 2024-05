De Laurentiis e il post-Spalletti: "Italiano era pronto a venire, avrei potuto prendere Tudor e mandarlo a quel paese"

Il proprietario del Napoli parla dell'estate dopo la conquista dello Scudetto: "Thiago Motta giustamente non voleva venire".

In casa Napoli è arrivato il momento di fare il punto sulla stagione che si sta per concludere: ci ha pensato Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo azzurro.

Il patron dei Campioni d'Italia del 2023 ha raccontato propio quanto accaduto dopo la chiusura dell'annata trionfale: prima, insomma, del tracollo.

Tra i temi affrontati anche quelli relativi agli allenatori che avrebbero potuto sostituire Luciano Spalletti dopo il suo addio.