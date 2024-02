Daniele De Rossi ha già cambiato la Roma?

Altra vittoria per i giallorossi che strapazzano il Cagliari all'Olimpico: tre vittorie su tre per un subentrato, non capitava da 95 anni.

Sta tutto nelle standing ovation dell'Olimpico: anzi, soprattutto in una. Quella a Lorenzo Pellegrini: fischiato fino a qualche settimana fa e adesso osannato dai tifosi della Roma. Della "nuova" Roma: quella di Daniele De Rossi che, in poche partite, fa arrossire e sorgere più di un dubbio. Il principale riguarda una domanda specifica: ma DDR ha già cambiato la Roma? Lo ha davvero fatto o si tratta di un fuoco di paglia? Non avendo la sfera di cristallo, ci limitiamo solo ad analizzare quanto visto nelle prime tre partite dei giallorossi dopo l'esonero di José Mourinho. Tre vittorie, con quella contro il Cagliari, tra l'altro. L'articolo prosegue qui sotto