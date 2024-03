Da problema a soluzione: Onana ha zittito tutte le critiche al Manchester United

L'ex portiere dell'Inter si è rialzato dopo un avvio di stagione complicatissimo: ora prende tanti tiri e subisce pochi goal.

Il Manchester United ha stabilito un record indesiderato lo scorso weekend. La squadra di Erik ten Hag ha concesso 23 tiri in porta nella poco convincente vittoria per 2-0 sull'Everton: il maggior numero di conclusioni che una squadra ha subìto in una partita di Premier League senza prendere goal dal 2010.

La statistica non riflette al meglio la capacità di Ten Hag di organizzare la squadra, ma si riflette bene su André Onana, che ha effettuato sei parate. Ben presto è emersa un’altra statistica preoccupante: lo United ha subito 20 o più tiri in cinque delle ultime sei partite di Premier League. Incassando però solo solo cinque goal e mantenendo la porta inviolata due volte: un'altra riflessione positiva su Onana.

Dopo essere stato giustamente messo sotto accusa per gli scarsi risultati della squadra all'inizio della stagione e in particolare per il fallimento in Champions League, il camerunese ha ribaltato tutto. Se in precedenza veniva citato come uno dei principali fattori dei guai dello United, ora è una specie di salvatore. C'è voluto del tempo, ma il vero Onana è finalmente arrivato.