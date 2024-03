Da Juventus-Lazio a Lazio-Juventus: un mondo al contrario

Allegri e Tudor si affrontano alla ripresa del campionato: rispetto alla gara di andata sono cambiate moltissime cose.

Juventus-Lazio sarà la partita di cartello del calcio italiano che riprenderà dopo la sosta. Bianconeri e biancocelesti, infatti, si affronteranno ben due volte nel giro di quattro giorni (sabato 30 marzo, ore 18:00, e martedì 2 aprile, ore 21:00) prima in Serie A poi nella semifinale di Coppa Italia, prima all'Olimpico poi allo Stadium di Torino.

Proprio allo Stadium è andato in scena l'unico precedente stagionale tra le due formazioni: la gara finì 3-1 per la squadra di Allegri, forse nella sua miglior versione stagionale, che dopo un primo tempo da urlo e una ripresa sugli scudi ebbe agilmente la meglio sui rivali grazie alla doppietta di Vlahovic, che sabato non ci sarà, e al guizzo di Chiesa, che oggi sembra il fantasma di se stesso.

All'Olimpico, invece, l'ultima volta là spuntò la Lazio: era la 29esima giornata del campionato scorso, nel 2-1 finale decisivi Zaccagni, due soli centri in A quest'anno, e Milinkovic-Savic. Anche tra i biancocelesti, ora pure in panchina, sono cambiate davvero molte cose.