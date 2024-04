Cosa succede con l'1-0 per il Milan sulla Roma: ci sono i tempi supplementari o i rigori?

Il Milan deve rimontare lo 0-1 conquistato dalla Roma a San Siro: cosa succederà se i rossoneri espugneranno l'Olimpico con lo stesso risultato?

Calcio d'angolo di Paulo Dybala, colpo di testa vincente di Gianluca Mancini, 1-0 della Roma sul Milan: così si è conclusa l'andata dei quarti di finale di Europa League, che ha visto i giallorossi espugnare San Siro.

Si tratta di un risultato che avrà inevitabili conseguenze sulla partita di ritorno, in programma all'Olimpico di Roma nella serata di giovedì 18 aprile. Nel senso che la Roma avrà a disposizione due risultati su tre per andare in semifinale, mentre il Milan dovrà assolutamente vincere per portare la qualificazione dalla propria parte.

Ma cosa succederà se il Milan vincerà per 1-0 contro la Roma, esattamente lo stesso risultato ottenuto all'andata dalla formazione di Daniele De Rossi?