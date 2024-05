Cosa serve al Como per andare in Serie A: basta il pareggio contro il Cosenza? Tutte le combinazioni

Il pareggio di Modena e la vittoria in extremis del Venezia contro la Feralpisalò hanno impedito al Como di andare in A alla 37ª: gli scenari.

Niente festa: il Como sperava di festeggiare a Modena, con una giornata d'anticipo sulla conclusione della stagione regolare, la matematica promozione in Serie A, ma gli eventi non si sono svolti secondo i piani dei lariani.

Il Como si è fatto fermare sullo 0-0 al Braglia, mentre contemporaneamente il Venezia ha battuto 2-1 la Feralpisalò. Trovando peraltro nei secondi finali, con Pohjanpalo, la rete che ha impedito a Cutrone e compagni di festeggiare.

E così tutto è stato rimandato all'ultima giornata, in programma venerdì 10 maggio. Il Como ospiterà il Cosenza e in contemporanea il Venezia giocherà in casa dello Spezia. Due gare decisive per capire chi approderà in Serie A e chi dovrà disputare i playoff.

Ma cosa serve al Como per essere promosso in Serie A? Tutte le combinazioni a disposizione dei lariani.