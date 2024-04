Sconfitto a San Siro, il Milan proverà a ribaltare il risultato del match d'andata in casa giallorossa: servirà vincere all'Olimpico.

Il primo giovedì dei quarti di Europa League non sorride al Milan. La squadra di Pioli, infatti, è caduta in casa nel derby italiano contro la Roma, costretta ora a battere i giallorossi all'Oimpico per poter continuare la propria annata continentale.

Il goal di Mancini complica i piani del Milan, ma l'1-0 tiene a galla i rossoneri per il secondo match del 18 aprile.

All'Olimpico si deciderà quale squadra italiana supererà i quarti, andando a giocare la semifinale del torneo (contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham).