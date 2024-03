Episodio controverso durante Inter-Napoli, il brasiliano accusa Acerbi ma poi lo difende in tv: "Cose di campo".

Roventi polemiche a 'San Siro' nel finale di Inter-Napoli, quando Juan Jesus ha mosso gravi accuse nei confronti di Acerbi.

Il difensore brasiliano, autore del goal del pareggio ed ex della gara, avrebbe ricevuto insulti di natura razzista dal collega nerazzurro.

Davanti ai microfoni, però, Juan Jesus ha stemperato i toni rivelando come Acerbi si sia scusato per quanto detto in campo.