Cosa fare con Caputo al Fantacalcio: gioca o no? I titolari dell'Empoli

I consigli su come comportarsi con Francesco Caputo al Fantacalcio: scambiarlo o tenerlo in rosa?

Il grande momento del ritorno in campo è alle porte: fine dello stop per Francesco Caputo, che in questo 2024 non si è praticamente mai visto in campo.

L'unica eccezione è rappresentata dalla presenza al 'Castellani' in Empoli-Milan del 7 gennaio, ultima apparizione prima dell'infortunio che gli ha impedito di dare una mano alla formazione biancazzurra.

Nel frattempo molte cose sono cambiate: l'allenatore non è più Andreazzoli ma Nicola, mentre dal calciomercato invernale sono arrivati due nuovi rinforzi offensivi. Cosa fare con Caputo al Fantacalcio quindi?