Cos'è Star Trek, il logo sulla maglia dell'Inter contro il Cagliari

In Inter-Cagliari, nerazzurri in campo con una maglia dedicata alla saga Star Trek: che cos'è e dove è possibile acquistarla.

Prosegue l’iniziativa di Inter e Paramount+ con i kit speciale che celebrano il legame tra calcio ed intrattenimento.

Dopo le maglie speciali dedicate alla saga Transformers e alle Tartarughe Ninja, Inter e Paramount+ tornano con una nuova collezione dedicata a Star Trek, per celebrare l’uscita della quinta e ultima stagione della serie Star Trek Discovery.

La maglia home dedicata alla serie verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Cagliari.

I kit Home, Away e Third dedicato alla serie Star Trek Discovery saranno in tiratura limitata.