Corsa Champions League quasi decisa: Atalanta a un passo, Roma e Lazio attardate, ma occhio all'ipotesi sesta squadra

La vittoria della Dea nello scontro diretto è quasi una sentenza. Ma la variabile Europa League può riportare in corsa entrambe le concorrenti.

Una sorta di spartiacque: così si può leggere il successo dell'Atalanta sulla Roma nel posticipo domenicale. Un 2-1 propiziato da una doppietta di Charles De Ketelaere, un 2-1 che vale tanto quanto pesa. Perché ora sì, la corsa alla Champions League rischia davvero di essere finita. Almeno in teoria.

La squadra di Gian Piero Gasperini ora è quinta da sola. E ha non solo tre punti di vantaggio proprio sulla Roma, ma anche, dopo la vittoria di domenica, il vantaggio negli scontri diretti (all'andata, all'Olimpico, era finita 1-1). Senza dimenticare la partita da recuperare contro la Fiorentina, programmata per domenica 2 giugno.

A seguire c'è anche la Lazio, che dall'arrivo di Igor Tudor, come più volte ribadito dal tecnico croato, ha racimolato più punti praticamente di tutte. Può non bastare, perché i danni sono stati fatti in precedenza e il ritardo accumulato nella prima parte del campionato rischia di non poter più essere colmato.

Insomma, la corsa alla Champions League è destinata a infiammarsi definitivamente negli ultimi 180 minuti di campionato (270 per l'Atalanta). Senza più il Napoli, completamente fuori gioco, e con Bologna e Juventus già certe del pass, sono rimaste in tre a darsi battaglia per il quinto posto. Senza dimenticare però una variabile fondamentale: le cinque italiane in Champions potrebbero anche diventare sei.