Da Cutrone a Ioannou: i 5 uomini copertina del Como promosso in Serie A

Dopo oltre vent'anni il Como, grazie al mix tra esperienza e giovani, è tornato in Serie A: chi sono i suoi protagonisti.

Il Como è in Serie A. Ventuno anni dopo l'ultima apparizione nella massima serie, il team lombardo ha completato l'ascesa tanto desiderata dalla nuova, ricca, società insediatasi sulle Rive del Lago.

Un mix tra giovani ed esperti volti noti del calcio italiano ha riportato il Como in Serie A, con Osian Roberts come allenatore ad interim e Cesc Fabregas, ex giocatore e per un breve periodo tecnico dei lariani, al suo fianco in attesa di acquisire il patentino.

In attesa di capire come si muoverà il Como sul mercato estivo 2024, con i tifosi che già sognano uno squadrone d'elite per confermarsi in Serie A e puntare a grossi traguardi, la squadra 2023/2024 ha visto diversi elementi decisivi e protagonisti assoluti per il ritorno tanto atteso tra i grandi.