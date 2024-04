Notte tranquilla per Evan Ndicka, ricoverato dopo il malore accusato durante Udinese-Roma: nuovi controlli nella capitale.

Il malore accusato da Evan Ndicka durante Udinese-Roma ha spaventato i tifosi, i protagonisti in campo e tutti coloro i quali stavano assistendo al match anche da casa.

Il difensore ivoriano si è steso sul prato verde del Bluenergy Stadium toccandosi più volte il petto, venendo necessariamente trasportato fuori in barella e subito in ospedale per accertamenti. La partita, poi, è stata sospesa.

Ma come sta Ndicka? Quali sono le sue condizioni dopo Udinese-Roma?