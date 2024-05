Claudio Ranieri si ritira: quanti campionati e trofei ha vinto in carriera? Tutte le squadre allenate

Dopo la salvezza del Cagliari, Ranieri ha deciso di salutare la Sardegna il calcio: sarà per sempre uno dei migliori allenatori, tra i più amati.

Uno degli allenatori italiani più amati di tutti i tempi ha deciso di smettere con la tanto agognata salvezza alla guida del suo Cagliari. Claudio Ranieri lascia la Sardegna e il calcio dopo l'ennesima impresa di una carriera fantastica, in cui è riuscito a vincere trofei, ma soprattutto a far innamorare di sè milioni di tifosi e decine di piazze.

Noto all'estero soprattutto per la vittoria della Premier alla guida del Leicester, Ranieri è riuscito ad essere un grande tecnico per tante tifoserie, dal Valencia alla Fiorentina, passando per il Monaco.

In Italia ha sfiorato lo Scudetto con la sua amata Roma e salvato la Sampdoria, prima di far rinascere il suo vecchio primo amore, il Cagliari.