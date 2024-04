Chi va in Champions da quinta? Bologna, Roma, Napoli, Atalanta, Lazio e Napoli: gli scontri diretti in Serie A

Anche la quinta in Serie A potrà giocare la Champions 2024/2025: lotta aperta per l'ultima posizione che vale il massimo torneo europeo.

Il ritorno dei quarti di Europa League e Conference ha portato la Serie A alla matematica certezza: le squadre qualificate alla Champions saranno cinque e non quattro come di consueto. Grazie alla posizione nel Ranking UEFA, infatti, l'Italia guadagna uno slot extra per la prossima stagione.

in questo modo non saranno solamente le prime quattro squadre a giocare la Champions League 2024/2025, ma bensì anche la quinta dell'attuale Serie A.

Per diverse squadre, praticametne tagliate fuori dalla lotta al quarto posto, si apre ora una grande occasione per giocare il massimo torneo europeo arrivando al quinto al termine del 38esimo turno di campionato.