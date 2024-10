Le conversazioni di Ferdico appaiono spesso nell'inchiesta sul tifo organizzato: ha provato ad incontrare Inzaghi per dei 'consigli'.

A Milano e nel mondo del calcio italiano esplode l'inchiesta ultras. Negli ultimi giorni sono sono stati arrestati alcuni dei membri più importanti delle tifoserie di Inter e Milan, che avrebbero avuto rapporti diretti con le rispettive società. Al centro l'accusa di associazione a delinquere.

Tra gli arrestati c'è anche Marco Ferdico, uno dei capi ultras dell'Inter che appare spesso nelle intercettazioni: il tifoso nerazzurro cita Calhanoglu, Barella, Skriniar (che ha avuto modo di incontrare), Marotta e mister Inzaghi tra gli altri.

A proposito di Simone Inzaghi, Ferdico ha provato ad incontrare il tecnico dell'Inter nei primi mesi del 2023 per dei 'consigli' sulla gestione della squadra, in quel periodo non proprio al top.