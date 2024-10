Gli ultras dell'Inter e Inzaghi, le intercettazioni: "Troglodita, pagliaccio. Ricordi Berlusconi?"

Ferdico ha provato ad incontrare il tecnico dell'Inter di persona nel 2023, per dei 'consigli': "Ti vuoi svegliare o no? Faccio volare tutto".

Marco Ferdico, uno dei capi della Curva Nord dell'Inter, ha provato a incontrare Simone Inzaghi nel 2023 per qualche consiglio tattico. Lo si evince dalle intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sul mondo ultras, che ha portato all'arresto dello stesso Ferdico.

Ferdico, al pari di altri 19 ultras di Inter e Milan, sono stati arrestati con l'accusa di associazione a delinquere: commissione di lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, estorsione e intestazione fittizia.

Non solo il mondo extra-campo, ma anche la volontà da parte degli ultras di entrare nelle idee di campo, come riporta il Fatto Quotidiano. Nel gennaio 2023, quando Simone Inzaghi non è il tecnico saldo sulla panchina dei meneghini come qualche mese più tardi, Ferdico tenta di parlare con lui per qualche consiglio sulla sua gestione dell'Inter.