Chi è Stefanelli, il ds che potrebbe affiancare Giuntoli alla Juventus: ha già lavorato con lui

Dopo Manna, la Juventus potrebbe portare in squadra Stefanelli e Pompilio: entrambi hanno già lavorato con Giuntoli.

La Juventus lavora per allargare il proprio quadro dirigenziale a partire dalla prossima annata di Serie A. Non solo Giuntoli, ds arrivato in bianconero nel 2023 dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli, ma banesì anche nuovi innesti per lavorare sulle più importanti questioni di Madama.

I nuovi volti della Juventus dovrebbero essere Giuseppe Pompilio, in arrivo da Napoli dopo aver già lavorato con Giuntoli, ma anche Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Pisa che potrebbe presto far parte della società bianconera.

Al centro delle voci è soprattutto Stefanelli, con il Pisa che ha voluto fare il punto sulla situazione in virtù di quanto effettivamente si parli di lui nelle ultime settimane.