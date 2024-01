Champions League 2024/2025, calendario e squadre qualificate: date del torneo e partite fino alla finale

Più squadre e niente più gironi per la Champions 24/25, che vedrà un solo gruppo per poi entrare nella consueta fase ad eliminazione diretta.

Dopo decenni la Champions League cambia volto. Rispetto al 2023/2024 ed ogni annata precedente vengono infatti eliminati i canonici otto gruppi per lasciare spazio ad un solo girone in cui le squadre qualificate affronteranno solo alcuni team.

Il numero delle qualificate sale da 32 a 36 squadre, da cui verranno decise le sedici che parteciperanno agli ottavi come di consueto e da qui le otto per i quarti, le quattro per le semifinali e ovviamente le due per la finale che si giocherà nella primavera del 2025 a Monaco di Baviera, in Germania.

Ma quali sono le squadre qualificate e chi affronta chi durante il calendario della Champions 24/25?