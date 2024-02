Caso Leao, lo Sporting Lisbona non si arrende: nuova udienza al TAS

Non è ancora giunta al capolinea la vicenda legata all’addio di Rafael Leao allo Sporting: il 26 marzo prevista un’udienza al TAS.

Quella legata al trasferimento nel 2018 di Rafael Leao al Lille è una vicenda destinata a regalare un nuovo atto.

Come è noto, allora l’attuale stella del Milan approdò in Francia dopo aver risolto unilateralmente il contratto che lo legava allo Sporting Lisbona.

Una cosa ritenuta illegittima dal club lusitano che, per questo motivo, ha insorto un contenzioso che ha poi portato a richieste di risarcimento e risarcimenti avvenuti.

Come riportato in Portogallo da ‘Record’ però, il discorso non è ancora chiuso ed anzi la palla passerà nuovamente al TAS.