Calzona-Napoli, il flop è nella media punti: peggior allenatore azzurro degli ultimi 15 anni

Dal post Donadoni ad oggi, Francesco Calzona risulta il tecnico del Napoli con la media punti più bassa: sul podio Sarri, Spalletti e Gattuso.

La stagione sta per volgere al termine e in casa Napoli il bilancio si avvicina.

Non che per tracciarlo serva attendere l'ultima giornata, ma magari - nel bene o nel male - in base a ciò che faranno gli azzurri contro Bologna, Fiorentina e Lecce qualche statistica potrebbe variare.

Atteniamoci però alla strettissima attualità, ossia al post Udinese-Napoli: sviscerati i difetti, gli errori globali e la caduta libera dei campioni d'Italia, soffermandosi sul rendimento in panchina di Francesco Calzona ne vien fuori che l'allenatore azzurro con la peggior media punti degli ultimi 15 anni è lui.

Parliamo del range temporale compreso dal post Donadoni ad oggi, ossia da marzo 2009 a maggio 2024, col tecnico nato in Calabria a prendersi il 'cucchiaio di legno' nella speciale classifica.

Naturalmente vanno considerati momenti e numero delle partite giocate, ma l'ex vice di Sarri (colui che comanda la graduatoria con una media punti di 2,16 in 148 gare) fin qui ha fatto registrare un 1,23 in 13 match.

Calzona allenatore del Napoli dal 2009 al 2024 con la media punti più bassa dunque, dietro nell'ordine a: Walter Mazzarri (1,24 e 1,74 rispettivamente nella seconda e nella prima delle due avventure all'ombra del Vesuvio), Rudi Garcia (1,75 in 16 partite), Carlo Ancelotti (1,82 in 73), Rafa Benitez (1,87 in 112 incontri), Gennaro Gattuso (1,89 in 81) e allo Scudettato Luciano Spalletti (2,10 in 96 gare). Come detto, a guardare tutti dall'alto verso il basso, è Sarri.

Di seguito, ecco la classifica completa.