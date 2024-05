Calzona tira le somme: "Catastrofe Napoli, ciò che dice De Laurentiis non mi riguarda"

Calzona senza filtri dopo Fiorentina-Napoli: "Ho sottovalutato la situazione e non l'ho migliorata, ciò che fa il presidente sono affari suoi".

Pensieri forti, parole senza filtri per dipingere un'annata disastrosa.

Francesco Calzona vede ormai un traguardo amarissimo e dopo Fiorentina-Napoli tira le somme come non aveva mai fatto, dispensando dichiarazioni che confermano come in casa azzurra la serenità quest'anno abbia fatto rima con utopia.

Il terzo tecnico dell'annus horribilis dei campioni d'Italia, al termine del match che ha visto i suoi pareggiare 2-2 al 'Franchi', si è anticipatamente fatto da parte ammettendo i problemi presenti all'interno di un giocattolo passato dall'essere vincente a malmesso nel giro di pochi mesi.