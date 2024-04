Il turco vuole lasciare il rigore al capitano dell'Inter, ma l'argentino glielo offre: cos'è successo prima del rigore del 2-0.

Non solo festa: anche calcio, tanto, quello visto in campo a San Siro in Inter-Torino. Dopo un primo tempo abbastanza complicato, nella ripresa i nerazzurri sono venuti fuori.

E sono riusciti a concretizzare gli sforzi offensivi con Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta che ha spianato la strada alla formazione di Simone Inzaghi.

Prima del rigore del momentaneo 2-0, però, siparietto tra lo stesso centrocampista turco e Lautaro Martinez.