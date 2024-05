Tiago Djaló e il terzino classe 2002 Barbieri possibili pedine di scambio nell'affare Calafiori, su cui ha messo gli occhi anche il Bayer Leverkusen.

Primo obiettivo. Anzi, per meglio dire priorità assoluta. La Juventus continua a lavorare con il Bologna per Riccardo Calafiori: Cristiano Giuntoli ha già incassato la totale disponibilità del giocatore al trasferimento in bianconero e ora sta andando alla ricerca di un accordo con il club del Presidente Saputo.