Calafiori pilastro del Bologna di Thiago Motta: assist e infortunio col Lecce

Nella bella vittoria contro il Lecce spicca ancora Calafiori, fuori nel finale per infortunio: le sue condizioni.

Continua il campionato da record del Bologna che rifila un poker al Lecce e torna al quinto posto, scavalcando la Roma.

Un altro pomeriggio da incorniciare per la squadra di Thiago Motta, che sogna una storica qualificazione alla prossima Champions.

Mercoledì, peraltro, il Bologna affronterà la Fiorentina nel recupero della gara posticipata per l'impegno dei viola in Supercoppa Italiana in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio.

Tra i rossoblù oltre ad Orsolini, autore di una splendida doppietta, brilla ancora Riccardo Calafiori.