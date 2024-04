C’è la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray, la decisione del Fenerbahçe: “In campo con l’U19”

Il Fenerbahçe ha fatto una serie di richieste prima della gara che non sono state accettate: “Questa partita non durerà 90’”.

Sono le due squadre più forti e famose di Turchia, si stanno contendendo punto su punto il trionfo in Super Lig e domenica sera si ritroveranno in campo in una sfida che stabilirà quale delle due solleverà al cielo la Supercoppa.

Galatasaray e Fenerbahçe sono pronte ad affrontarsi per l’ennesima volta in una partita che metterà in palio una posta importante ma i giorni che precedono il match che si disputerà a Sanliurfa, sono stati preceduti da furibonde polemiche.

Il Fenerbahçe, in contrasto con la classe arbitrale e con la Federazione calcistica turca, ha fatto alcune richieste, compreso il rinvio della gara, che non sono state accettate e che hanno portato ad una decisione clamorosa: il club, per l’occasione, manderà in campo la formazione U19.