Bologna solido nei secondi tempi: solo il Real Madrid ha subìto meno goal

Il Bologna di Thiago Motta conferma gli ottimi numeri difensivi: rossoblù quasi insuperabili nei secondi tempi in Serie A.

Piccolo passo in avanti per il Bologna, sempre più vicino a quella qualificazione in Champions League davvero impronosticabile a inizio stagione: ai ragazzi di Thiago Motta bastano cinque punti per festeggiare l'aritmetico approdo tra le grandi d'Europa.

Conteggio aggiornato dopo lo 0-0 strappato sul campo del Torino, utile a certificare (qualora ce ne fosse il bisogno) la solidità difensiva di una squadra che concede pochi goal agli avversari.

Soprattutto nei secondi tempi, quando il muro eretto davanti a Skorupski sembra diventare invalicabile per chi prova ad abbatterlo.