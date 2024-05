Biglietti finale Conference League 2024: quando escono, disponibilità, prezzi e dove comprarli

Il 29 maggio si gioca in Grecia la finalissima di Conference League: tutte le info su come vedere direttamente ad Atene l'ultimo atto del torneo.

Un anno dopo il match tra Fiorentina e West Ham, la squadra Viola punta nuovamente alla finalissima di Conference League per provare a riascattarsi dopo la sconfitta contro il team britannico.

Stavolta la finale di Conference, nella sua terza edizione, si gioca in Grecia e precisamente ad Atene, dove l'Olympiakos - anch'esso in semifinale come Fiorentina, Bruges e Aston Villa - spera di fare la storia in caso di qualificazione (ma la partita si gioca nell'impianto dell'AEK).

Grande attesa per la finale di un torneo in continua ascesa, che regalerà emozioni ai tifosi delle squadre coinvolte, ma non solo.