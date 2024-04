Berti non ha dubbi: "Scudetto in casa del Milan? Uno scacco matto. Inter terza squadra più forte al mondo"

L'ex calciatore nerazzurro parla del derby di questa sera e sentenzia: "L’Inter è la terza squadra più forte d’Europa e del mondo dopo City e Real".

Mai banale. Un personaggio stravagante e un calciatore che ha fatto la storia dell’Inter. Interista di militanza e di fede, come ha sempre dichiarato. Nicola Berti si è sempre distinto per il suo carattere fumantino, sia in campo che fuori.

Il derby della Madonnina di questa sera, gara valida per la 33ª giornata di Serie A, è un’occasione unica per i nerazzurri per conquistare il titolo e cucirsi scudetto e seconda stella sulla maglia proprio a casa del Milan.

“Meglio sconfitti che milanisti” è una delle frasi più celebri di Berti, pronunciata dopo una sconfitta per 3-0 nel derby contro i rossoneri.

Alla vigilia della stracittadina, l’ex calciatore dell’Inter ha sottolineato il valore specifico della gara di questa sera per il club nerazzurro, che potrebbe scrivere la storia nel caso in cui dovesse vincere il sesto derby di fila.

“Sarebbe un bello smacco, anzi direi uno scacco matto”.

Berti non ha dubbi se si parla di possibile scudetto e seconda stella dei nerazzurri in casa del Milan.