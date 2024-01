I viola perfezionano il colpo in attacco: l'attaccante della Roma arriva in prestito fino a giugno. Sarà lui il rinforzo per Italiano.

La Fiorentina piazza il colpo in attacco proprio nel penultimo giorno di calciomercato: è ufficiale, infatti, l'approdo in maglia viola di Andrea Belotti. L'attaccante di proprietà della Roma, dunque, passa al club viola con la formula del prestito. Il classe 1993, arrivato in giallorosso nell'estate del 2022, lascia quantomeno temporaneamente la capitale dopo una stagione e mezzo decisamente avara in termini di minutaggio e goal. L'articolo prosegue qui sotto