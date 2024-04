Bayern Monaco, Coman non ha pace: titolare dopo tre mesi, di nuovo infortunato

Di nuovo in campo, Coman è uscito per un nuovo infortunio: Bayern preoccupato, potrebbe tornare direttamente nella prossima annata.

Non è stata certo una stagione fortunata quella di Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco ed ex Juventus. Il giocatore francese era appena tornato titolare dopo diversi mesi, ma la gara contro il Colonia ha portato un nuovo infortunio.

Coman è uscito dal campo al minuto 50 nella sfida contro il Colonia, portato a braccio dai sanitari. A poco più di un mese dal termine della stagione, il nuovo k.o potrebbe portare ad uno stop fino alla prossima.

Sensazioni per nulla positive da Bayern Monaco-Colonia, con mister Tuchel che spera comunque in buone nuove per il ritorno dei quarti di Champions e per le eventuali semifinali e finalissima del torneo 2023/2024.