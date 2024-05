È del Bayer Leverkusen il nuovo record d'imbattibilità europeo: grazie a 14 goal oltre il 90'

I campioni di Germania superano il Benfica di Eusebio: il tutto grazie ai minuti di recupero, spesso fatali per gli avversari.

Sfuma sul più bello il sogno della Roma di agguantare la finale di Europa League in programma a Dublino il 22 maggio: giallorossi rimontati dal Bayer Leverkusen, approdato a sua volta all'ultimo atto in cui sfiderà l'Atalanta di Gasperini.

Ennesima rimonta nei minuti finali per le 'Aspirine', che ha permesso non solo di preservare l'imbattibilità ma anche di mettere a segno un nuovo record per quanto riguarda il contesto europeo.

Il tutto grazie a una caratteristica che si sta rivelando fatale per gli avversari: la voglia di non mollare nei minuti conclusivi, spesso mortiferi per chi affronta l'armata di Xabi Alonso.