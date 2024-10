Bayer Leverkusen-Milan 1-0, pagelle e tabellino: decide Boniface, ko con rimpianti per i rossoneri

Bayer Leverkusen vs AC Milan

Vincono 1-0 i tedeschi, con Maignan che salva il Milan nel primo tempo. Nella ripresa la sblocca Boniface. I rossoneri reagiscono ma senza fortuna.

Resta ancora a 0 il punteggio del Milan dopo due partite disputate in Champions League. Al ko di San Siro contro il Liverpool fa seguito quello in casa del Bayer Leverkusen al termine di una partita dai due volti per i ragazzi di Fonseca.

Nel primo tempo è un dominio pressoché totale della squadra di casa, che nella prima mezz'ora asserraglia il Milan nella sua area di rigore.

Solo un grande Maignan evita ai rossoneri ospiti di ritrovarsi all'intervallo sotto di uno o più goal, con il fischio che sancisce la fine del primo tempo che suona come musica per la banda Fonseca.

Il Leverkusen la sblocca in avvio di ripresa, con Garcia che imbecca Grimaldo e serve Frimpong. La conclusione viene respinta, ma sulla ribattuta arriva Boniface che sigla l'1-0.

Il vantaggio però non smorza il Milan, che anzi reagisce prima con Reijnders e poi nell'ultimo quarto d'ora va più volte vicino all'1-1.

Benefico l'ingresso di Morata, che rivitalizza l'attacco milanista e spaventa Hradecky quasi tradito da un'indecisione palla al piede. Ci si mette anche la sfortuna, con la traversa colpita da Theo Hernandez a una manciata di minuti dal 90esimo. Sul tap in di testa Morata manca poi il bersaglio.