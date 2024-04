Juventus, Barido stupisce sotto gli occhi di Thiago Motta: entusiasmo dei tifosi per il talento e il tecnico

La presenza di Thiago Motta per il match tra Juventus e Bologna non è stato l'unico punto del match: ennesimo ottima partita per Barido.

Francisco Barido stupisce anche sotto gli occhi di Thiago Motta. Il talento argentino della Juventus, arrivato in bianconero nel 2024, ha mostrato ancora una volta le sue grandi capacità; stavolta nel match tra Madama e Bologna Under 16, che ha visto anche Thiago Motta presente.

Subito decisivo dopo il suo arrivo alla Juventus, Barido è uno dei giocatori più importanti della Juventus Under 16 allenata da Claudio Grauso, in vetta alla classifica alla pari della Sampdoria. Nonostante il goal non sia arrivato, le giocate del sudamericano hanno fatto rapidamente il giro del web.

La presenza di Barido nel match tra Bologna e Juventus ha portato i tifosi bianconeri a sperare in futuro di Thiago Motta in Piemonte, nonostante come ovvio il tecnico rossoblù sia andato a seguire semplicemente l'Under della sua società. In ogni caso si parla di un possibile approdo del tecnico italo-brasiliano alla guida dei bianconeri da tempo.