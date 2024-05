Barcellona-Lione 2-0: terza Champions League per le catalane

Il Barcellona vince la sua terza Champions League femminile: Lione piegato nella ripresa da Bonmatí e Putellas.

Vendetta sportiva per il Barcellona che, a due anni di distanza dal bruciante k.o. contro il Lione, supera le francesi in un altro ultimo atto della Champions League femminile.

Terza affermazione per le spagnole che accorciano nell'albo d'oro sul Lione, ancora in primissima posizione con ben otto trionfi in bacheca.

A segno due Palloni d'Oro, Bonmatí e Putellas, in un secondo tempo nettamente più divertente rispetto al primo e ricco di emozioni, da una parte e dall'altra.