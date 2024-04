Barcellona tentato da Kvaratskhelia: è uno degli obiettivi blaugrana

Il georgiano fa gola al Barcellona che valuta le mosse da attuare per il colpo: tutto verte sulla trattativa per il rinnovo col Napoli.

La stagione del Napoli, intrisa di amarezza e di occasioni gettate al vento, rischia di avere un'appendice anche in estate, quando il calciomercato potrebbe privare i tifosi azzurri di qualche gioiello appetito in Italia e all'estero.

Il nome destinato a dire addio è quello di Victor Osimhen, a cui potrebbe aggiungersi anche il suo 'gemello' Khvicha Kvaratskhelia.

Sull'attaccante georgiano, come riportato da 'AS', è forte l'interesse del Barcellona che lo ha inserito tra i propri obiettivi per la sessione estiva dei prossimi mesi.