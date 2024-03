Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo: i dettagli del contratto

Il Sassuolo ha ufficializzato la nomina di Davide Ballardini come nuovo tecnico: Emiliano Bigica tornerà ad allenare la Primavera neroverde.

Nuovo avvicendamento sulla panchina del Sassuolo: dopo il passaggio di consegne tra Dionisi e Bigica, la società neroverde ha annunciato la nomina del terzo allenatore stagionale diverso.

Si tratta di Davide Ballardini, senza incarico dallo scorso settembre dopo l'esonero da tecnico della Cremonese, con cui ha risolto il contratto che lo legava al club grigiorosso fino al 2025.

Per Ballardini un ritorno in quella Serie A lasciata con estrema amarezza al termine della stagione 2022/23, conclusa con la retrocessione in B proprio della Cremonese.