Dybala non è al top e l'ex Empoli si candida per la seconda da titolare con la maglia della Roma: è lui il sostituto perfetto dell'argentino?

Ha solo 21 anni e a gennaio è stato acquistato per 10 milioni di euro più 5 di bonus dalla Roma. Tommaso Baldanzi sogna di affermarsi con i giallorossi, ma finora, a causa di qualche guaio fisico di troppo e di un super Dybala, finora ha avuto poco spazio: contro il Lecce, finalmente, potrebbe essere arrivato il tempo del battesimo vero e proprio.

L'ex trequartista dell'Empoli, preso a gennaio da Tiago Pinto per avere un'opzione in più davanti, nello scacchiere di De Rossi rappresenta l'alternativa a Paulo Dybala: mancino, rapido, brevilineo, con colpi d'alta classe. Colpi però che per ora si sono visti solo a Empoli e non sulle sponde del Tevere.

Dopo 14 presente e 2 goal con l'Empoli nella prima parte di stagione, con la Roma Baldanzi ha messo insieme in tutto 10 presenze, 6 in Serie A e 4 in Europa League. Di cui ben 8 dalla panchina. Lunedì, alle ore 18:00 al Via del Mare, potrebbe arrivare la sua seconda occasione.